DEG bestätigt: Tumor bei Sulzer ist gutartig

Düsseldorf (dpa) - Der diagnostizierte Tumor bei dem früheren Eishockey-Nationalspieler Alexander Sulzer ist gutartig. Dies hat sein Club Düsseldorfer EG am Samstag mitgeteilt. Der 35-Jährige wurde bereits am Donnerstag erfolgreich an der Halswirbelsäule operiert. «Der Tumor konnte vollständig entfernt werden. Ich bin unglaublich erleichtert», wurde Sulzer in einer Mitteilung des Clubs aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zitiert.

Von dpa