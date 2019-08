Schwarzfahrer beißt, kratzt und schlägt Polizisten

Köln (dpa/lnw) - Ein Fahrgast ohne Ticket hat Bundespolizisten in Köln bei einer Kontrolle gekratzt, gebissen und einem von ihnen ins Gesicht geschlagen. Eine Zugbegleiterin hatte die Bundespolizei am Hauptbahnhof zur Hilfe gerufen, wie die Direktion Sankt Augustin am Samstag berichtete. Der 26-Jährige wollte durch das Gedränge am Bahnsteig entwischen, wurde aber von einer Streife festgehalten. Der Mann schlug daraufhin einem Beamten ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht.

Von dpa