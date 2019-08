NRW-Verkehrsminister Wüst begrüßt Scheuers Busspur-Pläne

Düsseldorf (dpa) - Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) begrüßt die Vorschläge seines Bundeskollegen Andreas Scheuer (CSU) zur Freigabe von Busspuren für Pkw mit Fahrgemeinschaften. «Wenn es zu besserer Mobilität beiträgt, finde ich das gut», sagte Wüst am Freitag in Düsseldorf. «Da wo es gewollt ist, wird es jetzt möglich.» Im übrigen werde nach Scheuers Vorschlag keine Stadt dazu verpflichtet, einzelne Busspuren zu Umweltspuren zu machen. Aus der Polizeigewerkschaft, der SPD und von Unfallforschern hatte es zuvor Kritik an Scheuers Vorstoß gegeben.

Von dpa