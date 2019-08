Drei verletzte Kinder auf Sommerrodelbahn

Bestwig (dpa/lnw) - Zwei Zusammenstöße in zehn Minuten: Im Hochsauerlandkreis hat es weitere Sommerrodelbahn-Unfälle mit Kindern gegeben. Auf einer Rodelbahn in Bestwig fuhr ein zehn Jahre alter Junge mit seinem Schlitten einer 33-Jährigen und deren acht Jahre alter Mitfahrerin auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die drei verletzten sich bei dem Zusammenstoß am Mittwochnachmittag demnach leicht und kamen in ein Krankenhaus.

Von dpa