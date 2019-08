Forstarbeiter von Baumstämmen eingequetscht und verletzt

Netphen (dpa/lnw) - Ein Waldarbeiter ist bei Forstarbeiten von gestapelten Baumstämmen überrollt und schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht vom Freitag setzten sich die Stämme bei Sägearbeiten auf abschüssigem Gelände in Netphen bei Siegen plötzlich in Bewegung. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall am Donnerstag eingequetscht und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Von dpa