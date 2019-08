Auto überschlägt sich mehrfach: Opa und Enkel verletzt

Der Mann und seine 5- und 7-jährigen Enkel wurden bei dem Unfall im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Senior kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Hubschrauber, seine Enkel schwer verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.