Sense und Macheten bei Mann gefunden

Minden (dpa/lnw) - In der Wohnung eines jungen Mannes aus Minden hat die Polizei rund 100 Waffen und Waffennachbildungen sichergestellt - darunter eine Sense sowie mit Nägeln und Stacheldraht präparierte Baseballschläger. Der 28-jährige polizeibekannte Bewohner wurde bei der Durchsuchung am Donnerstag in Gewahrsam genommen - Widerstand leistete er nicht. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa