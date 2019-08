Quecksilberfund in der Lippe: laut Behörden keine Gefahr

Münster/Dorsten (dpa/lnw) - Bei der am Mittwoch im Rahmen einer polizeilichen Ermittlungsaktion in der Lippe bei Dorsten gefundenen Substanz ist nun klar, dass es sich um Quecksilber handelt. Laut Polizeiangaben konnte das Gift noch am selben Tag aus der Lippe entfernt werden. Eine vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) analysierte Wasserprobe hat keine Hinweise auf eine ungewöhnliche Belastung des Lippewassers mit Quecksilber ergeben.