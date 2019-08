Bonner Polizei nimmt mutmaßlichen Messerstecher fest

Bonn (dpa/lnw) - Nach zwei Messerattacken in Bonn hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 21-Jährigen werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann soll am Montagabend am Beueler Rheinufer unvermittelt einen 27-Jährigen angegriffen und verletzt haben, der auf einer Bank saß. Einige Tage zuvor soll er zudem einen 30-Jährigen, der vor einem Fast-Food-Restaurant auf sein Essen wartete, plötzlich mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Der Verdächtige und die Opfer kennen sich laut Polizei nicht.

Von dpa