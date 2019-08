21-Jähriger rast mit Tempo 117 innerorts an Polizei vorbei

Finnentrop (dpa/lnw) - Erlaubt waren 50 Stundenkilometer: Mit Tempo 117 ist ein 21-Jähriger mit einem Transporter durch Finnentrop im Sauerland gerast. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der junge Mann während einer Geschwindigkeitskontrolle an den Beamten vorbeigefahren. Angesichts der hohen Geschwindigkeit hätten sie «gleich zwei Mal hinsehen» müssen, hieß es. Den Raser erwarten 480 Euro Geldbuße, ein dreimonatiges Fahrverbot und Punkte in Flensburg.