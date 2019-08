Missbrauchsfall Lügde: Andreas V. an Gürtelrose erkrankt

Detmold (dpa/lnw) - Der im Missbrauchsprozess Lügde angeklagte Andreas V. ist an einer Gürtelrose erkrankt. Das teilte sein Verteidiger Johannes Salmen am Donnerstag im Verfahren mit. Der 56-Jährige hatte am Morgen sichtlich angeschlagen den Gerichtssaal betreten. Er zitterte am ganzen Körper, wirkte abwesend und hatte Kratzspuren im Gesicht. Zuletzt war das Verfahren am Landgericht Detmold gegen ihn wegen der Viruserkrankung abgetrennt worden, da er im Gefängniskrankenhaus Fröndenberg behandelt wurde.

Von dpa