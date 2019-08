Missbrauchsfall Lügde: Opfer schildern ihre Angst

Detmold (dpa/lnw) - Im Prozess um den sexuellen Missbrauch auf einem Campingplatz in Lügde haben mehrere Opfer über ihre große Angst vor den Angeklagten berichtet. In mehreren vom Gericht vorgelesenen Erklärungen äußern zwei Kinder die große Sorge, dass die Angeklagten aus dem Gefängnis ausbrechen könnten. In den Erklärungen, darunter Schilderungen von Psychologen und Opferbetreuern, ist von Alpträumen mit Killer-Clowns, schulischen Problemen und völlig verunsicherten Persönlichkeiten die Rede. Die Frage, wer gut und wer schlecht sei für die Kinder, sei nach dem Missbrauch nicht mehr zu beantworten gewesen.

Von dpa