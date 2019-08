Der flüchtige Sexualstraftäter aus dem Kreis Unna wurde gegen 15.15 Uhr in Senden verhaftet worden. Das bestätigte Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding auf WN-Anfrage. Der Mann wird einem Haftrichter vorgeführt.

An der Fahndung nach dem 24-Jährigen war auch ein Hubschrauber beteiligt. Festgenommen wurde der Mann von einer Streifenwagenbesatzung im Bereich des Busbahnhofs. Die Polizei, die auch per Fahndungsfoto nach dem vorbestraften und offenbar jetzt mehrfach rückfällig gewordenen Tatverdächtigen suchte, hatte Hinweise aus der Bevölkerung bekommen, dass der 24-Jährige sich in Senden aufhält.

Suche per Hubschrauber und Polizeihunden

Der vorbestrafte Tatverdächtige war am Donnerstagmorgen noch auf der Flucht. Die Ermittler setzten seit 8 Uhr im Bereich rund um Nottuln Hubschrauber und einen Spürhund bei der Fahndung ein.

Auch über Darup (Kreis Coesfeld) kreisten die Polizei-Hubschrauber, der Ort wurde mit Sperren abgeriegelt. Am Boden war die Polizei mit Mantrail-Hunden unterwegs, um die Spur des Mannes, der gegen 8 Uhr in Darup gesehen wurde, zu verfolgen.

Gesuchter bereits zu einer Jugendhaftstrafe verurteilt

Nach dem Fahndungsaufruf nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger im Kreis Unna hat sich den Ermittlern zufolge ein weiteres Opfer gemeldet. Die 16-Jährige schilderte ebenfalls ein Sexualdelikt, das sich bereits am vergangenen Freitag ereignet haben soll, wie die Polizei am Donnerstag erklärte.

Mit einem Foto suchte die Polizei einen 24-Jährigen, der in der Nacht zum Sonntag in Bergkamen eine 21 Jahre alte Bekannte auf einer Wiese vergewaltigt haben soll. Der Mann nimmt nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Rückfallprogramm «Kurs» («Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern») teil.

Bereits 2012 als Jugendlicher war der Gesuchte wegen einer Vergewaltigung im Kreis Coesfeld zu einer Jugendhaftstrafe verurteilt worden, die er auch verbüßt habe.