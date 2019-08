Im Gesamtvergleich der Länder hat sich NRW seit 2018 aber um zwei Plätze auf Rang 13 nach vorne bewegt. Als Pluspunkte wertete die Studie unter anderem gute Integrationsleistungen und eine hohe Zeiteffizienz in der Bildung: So seien etwa 2017 nur 0,8 Prozent der Grundschüler in NRW verspätet eingeschult worden und damit viel weniger als im Bundesdurchschnitt (7,6 Prozent). In diesem Feld erreicht NRW im Ländervergleich sogar den viertbesten Platz.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, das Abschneiden Nordrhein-Westfalens sei zwar noch nicht zufriedenstellend, aber die Richtung stimme. Immerhin habe sich das Land um zwei Plätze im Ranking verbessert. Dies zeige, dass die Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung Schritt für Schritt wirkten. Geduld sei aber nötig.