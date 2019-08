Carl-Peter Forster soll Hella-Gesellschafterausschuss leiten

Lippstadt (dpa) - Der frühere Opel-Chef Carl-Peter Forster (65) soll eine Führungsaufgabe beim Automobilzulieferer Hella übernehmen. Der Manager sei als neuer Vorsitzender des Gesellschafterausschusses vorgesehen, teilte Hella am Mittwoch mit. Seine Wahl stehe auf der Tagesordnung der Hauptversammlung am 27. September. Der Gesellschafterausschuss ist das maßgebliche Kontrollorgan der börsennotierten Firma, die zu mehr als 60 Prozent in Familienbesitz ist.

Von dpa