Barfüßiger Einbrecher erbeutet mehrere tausend Euro

Köln (dpa/lnw) - Ein barfüßiger Einbrecher hat sich durch ein Kellerfenster Zutritt zu einer Bar in Köln verschafft und mehrere tausend Euro Beute gemacht. Laut Polizei läge für die Tatnacht vom 23. Juli auf den 24. Juli ein Fall von schwerem Diebstahl vor. Die Aufnahme einer Überwachungskamera zeigt den Mann ohne Schuhe und in sommerlicher Kluft mit T-Shirt, Knickerbocker und Baseball-Kappe, wie er in einen Kellerraum eindringt. In dem Raum greift der Mann zu zwei Behältnissen und verschwindet wenige Augenblicke später aus dem Bild. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Von dpa