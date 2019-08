Baby erstickt: Angeklagte Mutter bestreitet Tatvorwürfe

Duisburg (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Babyleiche muss sich eine Mutter aus Duisburg seit Mittwoch vor Gericht verantworten. Die 36-Jährige soll ihr neugeborenes Kind im November 2018 erstickt und in ihrer Wohnung versteckt haben. Zum Prozessauftakt vor dem Duisburger Schwurgericht hat die Angeklagte die Tat bestritten. Sie gab an, dass sie das Baby tot zur Welt gebracht, den Leichnam mit Handtüchern umwickelt und in einer Plastiktüte im Kleiderschrank versteckt habe. «Ich sah, dass es blau war, ich hielt es für tot», sagte die 36-jährige Deutsche den Richtern.

Von dpa