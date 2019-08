Zwei Frauen angeklagt: Lippen illegal aufgespritzt

Bochum (dpa/lnw) - Zwei Frauen aus Bochum sollen im großen Umfang mit sogenannten Schönheitskorrekturen illegal Kasse gemacht haben. Gegen eine 26 und eine 29 Frau erhob die Staatsanwaltschaft Bochum in zwei getrennten Verfahren Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung, Betrugs und Steuerhinterziehung. Eine Beschuldigte sei in 35 Fällen, die andere in 33 Fällen angeklagt, sagte eine Sprecherin des Bochumer Landgerichts. Sie müssten aber angesichts der hohen Einnahmen deutlich mehr Frauen behandelt haben. Viele Kundinnen klagten nach dem Aufspritzen von Lippen oder Nase über deutliche Schwellungen und Entzündungen. Der WDR hatte zuvor berichtet.

Von dpa