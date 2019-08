Unna (dpa/lnw) - Ein einschlägig vorbestrafter Mann soll in Bergkamen im Ruhrgebiet eine Frau vergewaltigt haben. Die Polizei sucht den 21-Jährigen, seit er in der Nacht zu Sonntag eine 24 Jahre alte Bekannte auf einer Wiese plötzlich geschubst und sich an ihr vergangen haben soll.

Von dpa