Zum Schulstart: 158.000 i-Dötzchen und viele Zugewanderte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für fast 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen beginnt nach den Sommerferien in zwei Wochen der Unterricht. Rund 158.400 Jungen und Mädchen werden eingeschult, wie das Schulministerium am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Während es für die meisten Schüler am 28. August wieder losgeht, kann die Einschulungen der i-Dötzchen je nach Entscheidung der einzelnen Einrichtung auch auf den 29. August gelegt werden.

