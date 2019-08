Beklautes Pärchen ortet Handydieb am Hauptbahnhof: Festnahme

Köln (dpa/lnw) - Dank der Ortung eines gestohlenen Handys hat die Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Seriendieb festgenommen. Eine 69-Jährige zeigte den Diebstahl ihres Smartphones an, nachdem sie wenige Minuten zuvor in einem Geschäft im Hauptbahnhof angerempelt worden war, wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete. Ihr Ehemann ortete bei dem Vorfall am Dienstagabend über eine App das Handy im Gebäude des Bahnhofes.

Von dpa