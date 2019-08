Sonne, Regenschauer und Gewitter: Wechselhaftes Wetter

Offenbach (dpa/lnw) - Auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen kommen in den kommenden Tagen wieder Regenschauer und Gewitter zu. Wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte, bleibt es am Donnerstag meist stark bewölkt. Im Laufe des Tages komme es immer wieder zu Regenschauern und Gewittern. Vereinzelt seien Starkregen und stürmische Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 22 Grad, im Bergland bei 18 Grad.

Von dpa