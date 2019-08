19-Jähriger kracht bei mutmaßlichem Autorennen in Supermarkt

Plettenberg (dpa/lnw) - Bei einem mutmaßlichen Autorennen in Plettenberg im Märkischen Kreis ist ein 19-Jähriger mit seinem Wagen in einen Supermarkt gekracht und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer aus seinem Auto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der junge Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und wurde später mit einem Hubschrauber in eine weitere Klinik verlegt. Zwei weitere Insassen im Alter von 17 und 21 Jahren wurden demnach leicht verletzt.

Von dpa