Badeverbote wegen Blaualgen: Mindestens drei Seen betroffen

Die Zahl der Blaualgen-Vorkommen ist in den vergangenen Jahren bundesweit laut einer Anfrage der Grünen an die Bundesregierung rasant angestiegen. In NRW gab es die drei Verbote in Duisburg, Petershagen und Mülheim an der Ruhr. Für fünf weitere Gewässer gab es Badewarnungen, unter anderem in Bochum.

Blaualgen sind Cyanobakterien. In der Regel führen zu viele Nährstoffe in Seen zur Bildung von Blaualgen im Wasser - vor allem in Verbindung mit hohen Temperaturen. Die Nährstoffe gelangen oft durch intensive Düngung in der Landwirtschaft in die Gewässer. Insbesondere Kleinkindern und Menschen mit geschwächtem Immunsystem raten Behörden vom Baden in Seen mit Blaualgen-Vorkommen ab. Das Verschlucken des Wassers kann zu Durchfall und Erbrechen führen. Tiere können nach dem Trinken an den Folgen der Vergiftung sterben.