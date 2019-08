Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes: Verfassungsbeschwerde

Münster (dpa/lnw) - Die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland sowie zwei Städte und Kreise aus Nordrhein-Westfalen haben am Verfassungsgerichtshof des Bundeslandes Beschwerde gegen ein Gesetz des Landes eingelegt. Die Beschwerdeführer, darunter die Städte Dortmund und Essen, der Rhein-Sieg- sowie der Ennepe-Ruhr-Kreis wehren sich gegen per Gesetz auferlegte Aufgaben im Bereich der Inklusion, ohne dass es dafür einen finanziellen Ausgleich des Landes gibt, wie der Verfassungsgerichtshof am Dienstag mitteilte.

Von dpa