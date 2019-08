Linienbus rollt in Mülltonnen: Fast 10 000 Euro Schaden

Mettmann (dpa/lnw) - Kostspielige Pause: Ein führerloser Linienbus ist in Mettmann bei Düsseldorf rückwärts in einen Mülltonnen-Verschlag gerollt und hat einen Schaden von fast 10 000 Euro verursacht. Der Busfahrer hatte laut einer Polizeimeldung sein Gefährt am Montag an einer Bushaltestelle gestoppt, um eine Pause zu machen. Ersten Ermittlungen zufolge sei die Feststellbremse nicht betätigt worden.

Von dpa