Auto prallt gegen Baum: Nach Vater stirbt auch der Sohn

Lotte (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines 43-Jährigen bei einem Autounfall in Lotte ist auch der 17 Jahre alte Sohn des Mannes gestorben. Der Teenager starb in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Montag berichtete. Vater und Sohn waren am Samstag auf einer Landstraße im Kreis Tecklenburger Land unterwegs gewesen. Ihr Wagen prallte gegen einen Baum. Das Auto war nach Polizeiangaben zuvor in einer Kurve erst leicht von der Fahrbahn abgekommen und dann quer über die Straße geschleudert. Der Vater starb an der Unfallstelle, der Sohn hatte auf dem Beifahrersitz gesessen. Er starb laut Polizei am Sonntag.

