Düsseldorf (dpa/lnw) - Bezahlbares Wohnen für Normalverdiener soll für die SPD in Nordrhein-Westfalen ein Top-Thema bei der Kommunalwahl 2020 und der Landtagswahl 2022 werden. Der Landesparteitag im September werde «einen Neubeginn in der Wohnungspolitik beschließen», kündigte der Vorsitzende der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, am Montag in Düsseldorf an.

Von dpa