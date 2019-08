SPD: Neue Regel bei Unterhaltsvorschuss belastet Kommunen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Neuregelung des Unterhaltsvorschusses für säumige Eltern hat in vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu teils deutlichen Mehrausgaben geführt. Es seien Mehrkosten in Millionenhöhe entstanden, erklärte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Michael Hübner, am Montag. Der Abgeordnete bezog sich auf eine Antwort des NRW-Finanzministeriums auf eine Kleine Anfrage. Demnach gaben die Kommunen 2018 insgesamt rund 32 Millionen Euro mehr Unterhaltsvorschuss als 2016 aus, weil die eigentlich Unterhaltspflichtigen - meist Väter - nicht für ihre Kinder zahlten.

Von dpa