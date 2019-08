Schwere Beute: Einbrecher stehlen tonnenweise Zink

Balve (dpa/lnw) - Unbekannte haben im sauerländischen Balve schwere Beute gemacht. Die Einbrecher hebelten in der Nacht zu Sonntag das Fenster einer Fabrikhalle auf und transportierten in mehreren Fuhren insgesamt zehn Tonnen Zinkbarren ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die maskierten Diebe gerieten während der mehrstündigen Aktion ins Feld einer Überwachungskamera, die Aufnahmen werden derzeit ausgewertet. Um wie viele Täter es sich genau handelte, muss noch geklärt werden.

