Die Feuerwehr hatte zuvor verhindert, dass sich das Feuer vom Stroh auf einen angrenzenden Wald und die umliegenden Häuser ausbreitet.

In den Ballen kann es nach Angaben der Feuerwehr aber noch Glutnester geben. «In den Strohballen herrscht eine starke Thermik», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Deshalb müsse das Stroh auseinandergezogen und vollständig gelöscht werden. Dieser Vorgang werde voraussichtlich im Laufe des Sonntags abgeschlossen sein. In den nächsten Tagen müsse das Stroh dann weiter beobachtet werden.