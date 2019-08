Zwei Fachwerkhäuser nach Großbrand einsturzgefährdet

Schwelm (dpa/lnw) - Zwei Fachwerkhäuser in der Altstadt von Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) sind nach einem Großbrand stark einsturzgefährdet. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, hatte sich das Feuer am Samstagnachmittag schnell ausgebreitet. Zeitweise seien mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar.

Von dpa