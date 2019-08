Paderborn-Trainer Baumgart bleibt Taktik treu

Paderborn (dpa) - Paderborns Aufstiegs-Trainer Steffen Baumgart hat eine Beibehaltung des Offensiv-Fußballs auch in der Fußball-Bundesliga angekündigt. «Warum sollte ich jetzt vorsichtig werden? Ich bin ja von der Art und Weise unseres Fußballs überzeugt», sagte der Paderborner Coach in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag beim Regionalligsten SV Rödinghausen. Baumgart befürchtet zwar, dass der Liga-Rückkehrer durchaus auch mal «richtig was auf die Nase» bekommen könne. «Trotzdem bin ich mir sicher, dass wir auf unsere Art auch Erfolg haben werden», erklärte der Ex-Profi.

Von dpa