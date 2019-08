Kutschaty will nicht für SPD-Bundesvorsitz kandidieren

Essen (dpa/lnw) - Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, Thomas Kutschaty, wird nicht für den Bundesvorsitz seiner Partei kandidieren. Der in Essen erscheinenden «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (WAZ/Samstag) sagte er: «Ich werde aus Nordrhein-Westfalen heraus für den sozialen Fortschritt unserer Gesellschaft kämpfen.» Er habe in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt und großen Zuspruch erfahren, sagte der SPD-Politiker der Zeitung. Von den Parteimitgliedern und der Landtagsfraktion sei aber zugleich deutlich der Wunsch nach seinem Verbleib in NRW formuliert worden.