Leverkusen muss im Pokal auf Torhüter Hradecky verzichten

Leverkusen (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in seiner Erstrundenpartie im DFB-Pokal beim Regionalligisten Alemannia Aachen ohne Lukas Hradecky auskommen. Der 29 Jahre alte Stammtorhüter des Champions-League-Teilnehmers wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) krankheitsbedingt nicht mit an den Tivoli reisen, für ihn soll Ramazan Özcan zum Einsatz kommen. Das erklärte Trainer Peter Bosz am Freitag. Für die zuletzt angeschlagenen beziehungsweise verletzten Joel Pohjanpalo, Lars Bender, Tin Jedvaj und Mitchell Weiser kommt die Partie ebenfalls zu früh.

Von dpa