«Fridays for Future»: Rund 1300 Teilnehmer bei Ferien-Demo

Bonn (dpa/lnw) - Trotz Ferienzeit sind in Bonn am Freitag rund 1300 Anhänger der Umwelt- und Klimabewegung «Fridays for Future» in Bonn auf die Straße gegangen. «Das übertrifft all unsere Erwartungen», sagte Mitorganisator Luca Samlidis zu den von der Polizei mitgeteilten Teilnehmerzahlen. Bei der Polizei angemeldet waren zuvor zwar 1500 Menschen, vorab hatten die Veranstalter allerdings nur noch «einige Hundert» Teilnehmer erwartet.

