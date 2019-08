Nationalspieler Hector bleibt FC-Kapitän

Köln (dpa) - Jonas Hector wird den 1. FC Köln auch in der Fußball-Bundesliga als Kapitän auf das Feld führen. Der neue FC-Trainer Achim Beierlorzer erklärte nach einen Gespräch mit dem 29 Jahre alten Nationalspieler, dass sich daran nach dem Aufstieg in die erste Liga nichts ändere. Wie Beierlorzer am Freitag weiter bekanntgab, gehören auch Marco Höger und Anthony Modeste sowie die beiden Torhüter Timo Horn und Thomas Kessler dem Mannschaftsrat an. Den hatte das Team in dieser Woche selbst gewählt.

Von dpa