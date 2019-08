Millionenbeute bei Goldhändler-Einbruch an Silvester 2018

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei dem spektakulären Einbruch bei einem Goldhändler in Düsseldorf Silvester 2018 haben die unbekannten Täter Beute im Wert von fünf Millionen Euro gemacht. Das berichtete die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf am Freitag. Bei dem nächtlichen Raub waren die Täter über das Nachbarhaus zu den Tresoren gelangt. Dazu hatten sie ein Loch in die Wand der Tiefgarage gestemmt. Aufgeklärt ist der Raubzug nicht: Die Ermittlungen in dem Fall dauern laut Staatsanwaltschaft an. Zuvor hatten «Focus» und «Bild» berichtet.

Von dpa