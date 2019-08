Klimanotstand in vielen Kommunen in NRW ausgerufen

Dortmund (dpa/lnw) - Mit mehr als zwei Dutzend Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben im bundesweiten Vergleich besonders viele den Klimanotstand ausgerufen. Auch die Landeshauptstadt Düsseldorf, die Millionenstadt Köln, Bonn und Aachen sind seit einigen Wochen darunter, ebenso Ruhrgebietsstädte wie Bochum, Gelsenkirchen oder Hamm. Tönisvorst und Herford hatten im Mai den Anfang in NRW gemacht, als erste Großstadt kam kurz darauf Münster an Bord. Die Kommunen bekennen sich damit öffentlich dazu, dass sie Treibhausgase sparen wollen, sie dem Klimaschutz hohe Priorität einräumen - und künftige Entscheidungen daraufhin abklopfen.

Es handele sich aber formal zunächst einmal nur um eine Absichtserklärung, sagte Dirk Jansen vom BUND NRW der Deutschen Presse-Agentur. Verpflichtungen zum konkreten Handeln seien damit nicht verbunden. Die Mehrheit der Kommunen habe mit ihren Beschlüssen lediglich einen Klimacheck zugesagt - dass also alle künftigen Maßnahmen auf ihre Klima-Auswirkungen hin überprüft werden. Einer Liste des Klimabündnisses Hamm zufolge haben bisher 26 Kommunen in NRW den Klimanotstand ausgerufen, in 27 hätten entsprechende Anträge keine Mehrheit gefunden. Außerhalb von NRW haben der Liste zufolge 19 weitere Kommunen den Klimanotstand ausgerufen.

Wer es wirklich ernst meine, solle einen Klimavorbehalt beschließen, forderte der BUND. Demzufolge dürften dann zwingend nur noch Projekte auf den Weg gebracht werden, die sich positiv auf das Klima auswirkten, sagte Jansen. Beispiel: Führe eine geplante Straße durch eine Wohnsiedlung voraussichtlich zu zusätzlichen Emissionen, werde sie eben nicht genehmigt. Positiv hob der BUND dabei Düsseldorf hervor.

Dort beschloss der Rat im Juli das Ziel, statt 2050 schon im Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Die Verwaltung soll dazu nach Angaben des Düsseldorfer Umweltamtes bis November in einem «Konzept 2035» darlegen, wie in den Sektoren Verkehr, Handel/Industrie/Gewerbe, private Haushalte und städtische Einrichtungen die CO2-Emissionen von derzeit 6,6 Tonnen pro Kopf und Jahr auf 2 Tonnen reduziert werden können. Dieser Emissionswert verursache dem Weltklimarat zufolge keinen negativen Einfluss auf die Naturkreisläufe der Erde. Land und Bund sollten die Kommunen bei ihren Bemühungen um den Klimaschutz «tatkräftig und nachhaltig» unterstützen.

Münster hebe mit seinem Ratsbeschluss «die grundsätzlich hohe Priorität des Klimaschutzes und die Notwendigkeit kommunales Handeln hervor», sagte eine Stadtsprecherin auf dpa-Anfrage. Einzelmaßnahmen seien in dem Beschluss nicht enthalten. Ziel sei es, bis 2050 klimaneutrale Stadt zu werden, wofür die CO2-Emissionen und bis zu 95 Prozent gesenkt und der Endenergieverbrauch halbiert werden müsse. Aachen will nach eigenen Angaben künftig Lösungen bevorzugen, die positiv auf das Klima wirken.

Aus Köln hieß es, der Klimanotstand sei ein «sinnvolles und auch wirksames Instrumentarium, weil es alle Verwaltungsbereiche zwingt, bei anstehenden Entscheidungen die Klimafolgen zu ermitteln, zu bewerten und abzuwägen.» Die Nachbarstadt Leverkusen will «die Auswirkungen auf das Klima bei jeglichen künftigen Entscheidungen berücksichtigen und sofern möglich, die Entscheidungen prioritär behandeln, die den Klimawandel beziehungsweise die Erderhitzung oder deren Folgen abschwächen.»

Die Stadt Herne unterstrich, es handele sich ausdrücklich nicht um einen nur symbolischen Akt: «Wir fühlen uns verpflichtet, der Ausrufung des Klimanotstands in unserem Handeln gerecht zu werden.» Einige Kommunen wie Bonn oder Marl teilten mit, nach dem gerade erst vor der politischen Sommerpause gefassten Beschluss sei es zu früh für eine konkreten Handlungsplan oder eine erste Zwischenbilanz.

Für die Bürger sind mit dem Klimanotstand keine Verbote oder neue Pflichten verbunden, hatte der Städte- und Gemeindebund NRW jüngst erläutert. Wer sich zur Klimanotstandskommune erkläre, erhalte damit keine zusätzlichen Befugnisse.

Die Klimaschützer der «Fridays for Future»-Bewegung - vor Ort oft Antreiber der Klimanotstands-Initiativen - forderten kürzlich, kommunale Entscheidungen müssten nun durchweg so getroffen werden, dass sie mit dem Pariser Klimaschutzabkommen konform seien. Im Abkommen hatte die Weltgemeinschaft beschlossen, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, möglichst sogar auf 1,5 Grad - im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.