Tödliche Brandstiftung in Saunaclub: Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (dpa/lnw) - Im Fall der tödlichen Brandstiftung in einem Saunaclub in Hamminkeln werden drei weitere Zeugen gesucht. Bei dem Feuer war Mitte Juli ein 64 Jahre alter Gast aus den Niederlanden ums Leben gekommen. Die drei Männer sollen sich wenige Minuten zuvor vor dem Bordell mit dem mutmaßlichen Brandstifter unterhalten haben. Dies zeigten Aufnahmen einer Überwachungskamera, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.