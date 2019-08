Fortuna ohne Neuzugang Adams im Pokal, Steffen im Tor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss in der ersten Pokalrunde beim FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) noch auf Neuzugang Kasim Adams verzichten. Außerdem werden bei der Tour in den Schwarzwald auch Erik Thommy, Dawid Kownacki, Jean Zimmer, Kenan Karaman und Robin Bormuth wegen diverser Verletzungen nicht an Bord sein. Im Tor wird Neuzugang Zack Steffen den verletzten Michael Rensing ersetzen. Trainer Friedhelm Funkel warnt davor, den Oberligaclub zu unterschätzen. «Ein Selbstläufer wird das nicht. Wenn man zu leichtsinnig wird, kann es eng werden», sagte der Coach.

Von dpa