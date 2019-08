Mehr Pflegebedürftige: VdK fordert Verbesserungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit Blick auf eine steigende Zahl von pflegebedürftigen Menschen fordert der Sozialverband VdK Verbesserungen für Betroffene. In Nordrhein-Westfalen sei innerhalb von zwei Jahren die Zahl der Pflegebedürftigen um 20,5 Prozent auf rund 770 000 gestiegen, erklärte der Sozialverband am Donnerstag in Düsseldorf. Zudem seien Ende 2017 mehr als 60 000 Heimbewohner ergänzend auf Sozialhilfe angewiesen gewesen.

Von dpa