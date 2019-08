Bad Berleburg erhält Preis als nachhaltigste Kleinstadt 2020

Düsseldorf/Bad Berleburg (dpa/lnw) - Bad Berleburg wird als bundesweit nachhaltigste Kleinstadt 2020 ausgezeichnet. Die Stadt im Rothaargebirge gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie für Gemeinden mit weniger als 25 000 Einwohnern, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hieß. Die mit 30 000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt die Städte in ihrer jeweiligen Größe als Vorreiter der kommunalen Nachhaltigkeit. Als größere Städte werden Aschaffenburg und Osnabrück geehrt.

Von dpa