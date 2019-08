Sammelaktion für eine kippenfreie Innenstadt in Düsseldorf

In Düsseldorf sammeln die Ehrenamtlichen mit kleinen Eimern am Freitag ab 10 Uhr. Treffpunkt ist der Heinrich-Heine-Platz. Mittags sollen die gesammelten Kippen in einer durchsichtigen Röhre präsentiert werden.

Das Wegschnippen einer Kippe ist eine Ordnungswidrigkeit - das Umweltministerium empfiehlt ein Bußgeld von bis zu 100 Euro. Diese Empfehlung ist für Kommunen nicht bindend. Aktuell variieren die Bußgelder in den NRW-Städten zwischen 10 bis 25 Euro in Dortmund, 30 Euro in Aachen, 50 Euro in Münster und 60 Euro in Bielefeld, wie die Städte auf dpa-Anfrage mitteilten. Sie reinigen die Straßen mit Besen und Kehrmaschinen. In Rheda-Wiedenbrück saugen seit einigen Wochen zwei Rentner mit einem speziell umgebauten Staubsauger die Kippen ein.