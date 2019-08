DFB-Ethikkommission: Tönnies-Aussagen weiterhin auf Agenda

Die Ehrenratssitzung am Dienstagabend hatte ergeben, dass Tönnies sein Amt beim Fußball-Bundesligisten nach seinen umstrittenen Aussagen über Afrika für drei Monate ruhen lassen will. Das Gremium kam zu dem Ergebnis, «dass der gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden des S04, Clemens Tönnies, erhobene Vorwurf des Rassismus unbegründet ist», wie es in der Mitteilung hieß. Vorzuwerfen sei dem Unternehmer «allerdings, gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben.»

Die DFB-Ethikkommission kann selbst kein Urteil fällen. Das dreiköpfige Gremium kann lediglich Anklage erheben, über die dann die DFB-Gerichtsbarkeit entscheiden muss.