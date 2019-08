Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 bangt vor dem Spiel in der 1. Runde des DFB-Pokals bei der SV Drochtersen/Assel am Samstag (15.30 Uhr) um den Einsatz von Benito Raman. Der Neuzugang aus Düsseldorf zog sich am Dienstag beim Training des Fußball-Bundesligisten eine Blessur am Sprunggelenk zu. Er musste die Einheit deshalb vorzeitig abbrechen.

Von dpa