Aachener klaut E-Bike an seinem Geburtstag: verhaftet

Aachen (dpa/lnw) - Seinen Geburtstag hat er sich wohl anders vorgestellt: Ein 34-Jähriger klaute ein E-Bike aus einer Ladestation nahe des Aachener Hauptbahnhofs und landete deshalb später in einer Zelle. Der Mann habe «sich wohl selbst bescheren wollen, muss man annehmen», so die Polizei in einer Mitteilung am Dienstag. Bei dem Diebstahl am Montag sei er aber von einem Anwohner erwischt worden. Die Polizei stoppte den Mann nach einer kurzen Verfolgung. Den Rest seines Geburtstages musste der Dieb in einer Gefängniszelle verbringen.

Von dpa