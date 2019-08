Mann aus Sri Lanka wegen Kriegsverbrechen vor Gericht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf beginnt am 26. August ein Terrorprozess gegen einen Mann aus Sri Lanka. Dem 37-Jährigen werde unter anderem die Begehung von Kriegsverbrechen vorgeworfen, teilte das OLG am Dienstag mit. Er soll als Mitglied der terroristischen Vereinigung «Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)» auch an einer Hinrichtung von Soldaten der sri-lankischen Regierungsarmee mitgewirkt haben. Die «LTTE» kämpften bis zu ihrer Niederlage im Mai 2009 für einen unabhängigen Staat der Volksgruppe der Tamilen in Teilen der Republik Sri Lanka.

Von dpa