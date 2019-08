Einbrecher waschen ihre Wäsche in Kindergarten

Espelkamp (dpa/lnw) - Sie kamen nicht nur zum Stehlen: Einbrecher haben in einem Kindergarten in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) ihre Kleidung in der Waschmaschine gewaschen. Nach dem Einbruch sei frischgewaschene Herrenbekleidung gefunden worden, die die Täter offenbar vergessen hatten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Unbekannten ließen sich demnach reichlich Zeit: Sie aßen auch noch Lebensmittel aus der Küche auf. Mit einer geringen Menge Bargeld verließen die Täter die Einrichtung. Der Einbruch sei am Montag nach den Betriebsferien aufgefallen, hieß es. Wie die Täter in den Kindergarten gelangten, war zunächst unklar.

Von dpa