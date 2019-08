Verdächtiger Gegenstand: Einsatz in Duisburger Einkaufszentrum

Duisburg (dpa/lnw) - Ein verdächtiger Gegenstand hat einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei in einem Duisburger Einkaufszentrum ausgelöst. Nach der Entdeckung des Gegenstands wurde das Forum Duisburg am Montagabend geräumt und abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Fachleute des Landeskriminalamtes untersuchten das Fundstück. Am frühen Dienstagmorgen beendete die Polizei den Einsatz im Forum. «Um was für einen Gegenstand es sich gehandelt hat, können wir zur Stunde noch nicht sagen», betonte die Polizeisprecherin am Morgen. Die Ermittlungen gingen aber weiter.

Von dpa